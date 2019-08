VW-Bus brennt vor E-Center in Delmenhorst aus CC-Editor öffnen

Ein Medikamententransporter ist am Donnerstagmittag auf dem E-Center-Parkplatz an der Seestraße ausgebrannt. Foto: Nonstopnews

Delmenhorst. Durch einen technischen Defekt ist am Donnerstagmittag ein VW-Bus auf dem Parkplatz des E-Centers an der Seestraße in Brand geraten. Der Lieferwagen hatte Medikamente geladen.