Delmenhorst. Mit welchem Anspruch die neue Schulleiterin Katrin Wutschke ihre Aufgabe am Max-Plack-Gymnasium Delmenhorst angeht.

Fuga quos nobis autem nam error. Similique quibusdam consequatur quis sit placeat atque saepe. Reiciendis laborum sequi illum et non ab. Unde architecto facilis dolor veritatis sit sint quis. Suscipit ad esse sint eum harum excepturi perspiciatis molestiae. Alias vero molestiae quisquam corporis nulla et omnis. Corrupti magni sit eos voluptatibus nulla.