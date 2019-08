Delmenhorst. Tausende Geflüchtete und Ost-Europäer sind seit 2011 nach Delmenhorst eingewandert. Das stellt die Stadt und vor allem die Wohlfahrtsverbände vor die große Aufgabe, diese Menschen vor Ort auch zu integrieren. Und das, sagen die Beteiligten, könnte besser laufen.

Wie gelingt nachhaltige Integrationsarbeit in Delmenhorst?

Mehr Sicherheit bei Fördergeldern, mehr Perspektiven für Mitarbeiter: Die Freien Wohlfahrtsverbände in Delmenhorst haben klare Zielvorstellungen, was die künftige Integrationsarbeit in der Stadt angeht. Ihre Forderungen für die künftige Zusammenarbeit mit der Stadt haben sie jetzt bei einem Pressegespräch formuliert.

Dass Integrationsangebote in Delmenhorst mitunter auf wackeligen Beinen stehen, ist aus der Vergangenheit bekannt: Ein Berufsberatungsangebot für Migranten an der VHS sowie die Beratung für Ost-Europäer "Uchastie Del" bei der Diakonie standen im Frühjahr auf der Kippe. In beiden Fällen sprang am Ende die Stadt ein. Doch die Frage, die sich aus dieser Episode ergab, ist klar: Wie soll man in Delmenhorst nachhaltig die Integration betreiben, wenn Fördergelder für solche Angebote stets zeitlich befristet sind und so auch Mitarbeitern keine Sicherheit geboten werden kann?

Integrationsbericht soll vorgelegt werden

Genau diese Frage nimmt jetzt die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände (AGFW) in der Stadt, die sich aus dem Diakonischen Werk, der Arbeiterwohlfahrt (Awo), dem Paritätischen, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK), der Caritas und der Jüdischen Gemeinde zusammensetzt, auf. Anlass ist der Integrationsbericht der Stadt Delmenhorst, der im nächsten Sozialausschuss am kommenden Mittwoch vorgestellt werden soll. "Grundsätzlich ist die Zusammenarbeit mit der Stadt in Bereich Integration sehr gut. Sie ist uns ein guter Kooperationspartner", betont Saskia Kamp, Geschäftsführerin der Diakonie, stellvertretend für die AGFW.

Folgende Beispiele unter vielen für die Integrationsarbeit nennen die Beteiligten:

So bietet die Kontaktstelle für Migranten unter der Regie der Diakonie im ehemaligen Fooken-Gebäude an der Langen Straße Migranten Beratung unter anderem über Schulanmeldungen, Zuschussmöglichkeiten für Schulbücher, das hiesige Gesundheitssystem, Zugang zu Ärzten oder Sportangebote an, also "für alle Fragen des menschlichen Lebens", wie es Saskia Kamp sagt.

Auf das Programm "Kita-Einstieg" die Awo-Geschäftsführerin Doris Fuhrmann hin. Infos über Krippe, Kindergarten oder Hort, die Frage wie man einen Kindergartenplatz findet, das Heranführen an das System Kita steht da unter anderem im Vordergrund.

Und Thomas Heyen, Geschäftsführer des Paritätischen in Delmenhorst, nennt die Insolvenzberatung des Wohlfahrtsverbandes als Beispiel, in der zunehmend EU-Bürger aus Ost-Europa beraten werden, die möglicherweise Analphabeten sind und sich als Ausländer mit dem hiesigen Insolvenzrecht und komplizierten Formalien auseinandersetzen müssen.

Bei vielen solcher Projekte sind die Verbände auf Fördermittel vom Land oder vom Bund angewiesen, beschreibt Kamp. Diese aber laufen nach einer bestimmten Zeit aus. Im Falle der Migrationskontaktstelle – von denen jeder der drei Mitarbeiter 500 bis 700 Beratungen im Jahr führt - fließen laut Kamp beispielsweise jährlich Gelder vom Land. Dann muss neu verhandelt werden. Immer wieder stünden also die Fragen im Raum: "Ist das Angebot Ende des Jahres vorbei? Können wir unseren Mitarbeitern eine langfristige Perspektive bieten?", so Kamp. Das ist ein Dilemma – und das hat auch die Stadt erkannt, die im Integrationsbericht vom "Dilemma der Projektförderung" spricht.

7500 Menschen seit 2011 zugewandert

Um zu verdeutlichen, wie wichtig diese Angebote sind: Zwischen den Jahren 2011 und 2018 sind insgesamt 7500 Menschen nach Delmenhorst zugezogen. Zur Hälfte stammten sie aus dem EU-Ausland, also vornehmlich aus Ost-Europa, zur anderen Hälfte waren es Geflüchtete, ist im Integrationsbericht der Stadt nachzulesen. Kamp: "Etwa ein Viertel aller Delmenhorster hat heute einen Migrationshintergrund, ist also in erster oder zweiter Generation in Deutschland. Und dafür läuft es in Delmenhorst wirklich gut, wenn man die Stadt einmal mit anderen Städten mit vergleichbaren Problematiken vergleicht."

Umstellung des Fördersystems gefordert

Das führen die Freien Wohlfahrtsverbände auch auf ihre Integrationsberatung zurück. Und diesen Status quo wollen sie möglichst erhalten. Kamp: "Wir prangern nichts an. Was wir haben ist gut – und das wollen wir erhalten." Das wird aber nur gehen, wenn auch weiter Gelder vom Land oder vom Bund fließen. Wie viel Geld insgesamt in die Integrationsarbeit der Verbände fließt, können sie nicht beziffern. Dass Delmenhorst aber von nicht ganz wenig Fördergeldern profitiert, zeigen beispielhaft die Projekte "Kita-Einstieg", für das über drei Jahre bis 2020 560.000 Euro überwiesen werden, und "Uchastie Del", das im Jahr 2018 253.000 Euro gekostet hat. Im Integrationsbericht klingt an, dass die Stadt lieber mit festen "Integrationspauschalen" arbeiten würde, also mit festen Beträgen, die sie frei in Abstimmung mit den Verbänden einsetzen kann. Wie viel Geld das wäre, das müsste noch ermittelt werden. Aber: Das regelmäßige Gezerre um befristete Fördergelder hätte damit jedenfalls ein Ende.