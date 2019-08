Beilemanns Rücktritt und die SPD: Spannend oder peinlich

Delmenhorst. Gegenseitige Diffamierungen, gerne auch öffentlich, eine Verleumdungsanzeige des Oberbürgermeisters gegen eine Parteigenossin, innerparteiliche Mobbingvorwürfe – schlimmer geht’s nimmer. Ein Kommentar.

Wer folgt auf die vor Wochen zurückgetretene SPD-Unterbezirksvorsitzende Petra Behlmer-Elster? Diese Frage soll der Unterbezirksparteitag am 14. September im Hotel Thomsen beantworten.

Das wird – je nach Verfassung der Beteiligten – eine spannende oder peinliche Veranstaltung werden. Denn dass die langjährige ehrenamtliche Bürgermeisterin Antje Beilemann jetzt auch alle wichtigen Funktionen bis auf ihr Ratsmandat abgibt, dokumentiert eindrucksvoll, dass es bei den Genossen weiter brodelt.

Gegenseitige Diffamierungen, gerne auch öffentlich, eine Verleumdungsanzeige des Oberbürgermeisters gegen eine Parteigenossin, innerparteiliche Mobbingvorwürfe – schlimmer geht’s nimmer. Die SPD vor Ort arbeitet für Außenstehende konsequent daran, dem bundesweiten Abwärtstrend Folge zu leisten. Geht es hier noch um die Sache, um das Arbeiten zum Wohl von Delmenhorst?

Vielleicht aber sind das jetzt auch nur die letzten Zuckungen im innerparteilichen Zwist, der sich an der Person Groth festmacht. Welche Macht hat dessen „Lager“ noch nach dem Ausscheiden von Behlmer-Elster und der Ämteraufgabe Beilemanns?

Das Klima in der Fraktion ist in erster Linie deren Sache, aber eben nicht nur. Wer sich am 14. September zur Wahl an die Unterbezirksspitze bereiterklärt, muss pastorale Fähigkeiten ebenso mitbringen wie Durchsetzungsvermögen. Keine leichte Kandidatenkür.