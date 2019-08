Delmenhorst. Bürgermeisterin Antje Beilemann gibt ihr ehrenamtliches Amt als Bürgermeisterin ab und spricht von fehlendem Vertrauen.

In der Sitzung des Ratsgruppe SPD & Partner am Montagabend hat sie nach eigenen Worten ihr Ausscheiden aus dem Verwaltungsausschuss der Stadt Delmenhorst und damit auch nach acht ehrenamtlichen „Dienstjahren“ ihren Rücktritt vom Amt der Bürgermeisterin erklärt. Auch als Ratsvorsitzende wird sie nicht mehr amtieren.

"Mittlerweiles fehlendes Vertrauen"

"Seit Monaten schwindendes und mittlerweile fehlendes Vertrauen in der Zusammenarbeit mit dem Oberbürgermeister und der Fraktions- & Gruppenvorsitzenden der Gruppe SPD & Partner haben mich zu diesem Schritt veranlasst", so Beilemann wörtlich in einer Presseerklärung.

Erklärung birgt Sprengstoff

Dieses Schreiben birgt durchaus Sprengstoff, denn Beilemann schreibt: "So hatte ich beispielsweise Mobbingtexte des Oberbürgermeisters aus einer Konversation mit u.a. der Fraktionsvorsitzenden, welche zu Lasten von Partei- und Fraktionsmitgliedern gingen, im Parteivorstand öffentlich gemacht, um damit diese unwürdigen und unsolidarischen Spaltungsversuche endlich zu beenden.

Dieser und andere Vorgänge sind auch bereits durch den ,offenen Brief' der ehemaligen Parteivorsitzenden presseöffentlich gemacht worden. Auch diese trat zurück, da sie sich solch unwürdigen Umgang untereinander nicht zu eigen machen und vertreten wollte."

"Mit Vertrauensentzug bestraft"

Beilemann kritisert: "Diese Aktion gegen Spaltung und Fraktionierung wird mir nun als mangelnde Loyalität vorgeworfen und mit Ausgrenzung und Vertrauensentzug bestraft."

Die langjährige Bürgermeisterin betont ausdrücklich, dass sie ihr Amt stets gern wahrgenommen habe.

