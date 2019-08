Delmenhorst. Wenig Besucher, aber gute Stimmung: Die Bilanz nach dem zweitägigen "Festivalfieber" für den guten Zweck im Delmenhorster Jute-Center fällt gemischt aus.

So mancher Passant im Jute-Center hat am Freitag und Samstag nicht schlecht gestaunt, was er da im Vorbeigehen zu hören bekam: Auf der Bühne im Eventbereich der Passage legten sich unter anderem eine Rockband, ein Casting-Show-Gewinner und ein hochkarätiger Musicaldarsteller ins Zeug. Es hätten jedoch gut und gerne einige Menschen mehr sein können, die sich statt vorbeizugehen das Spektakel genauer anschauen mochten.

"Wunderbare Stimmung"

„Festivalfieber“ wollte der Verein Stars for Kids mit der Benefizveranstaltung „Jute Musik Vol. 1“ verbreiten. „Insgesamt hätte ich mir mehr Besucher gewünscht“, meinte die Vereinsvorsitzende Britta Burke am Sonntag. Und zeigte sich dennoch trotz der mitunter recht überschaubaren Grüppchen von Besuchern, die die Auftritte verfolgten, recht angetan: „Es herrschte eine wunderbare Stimmung.“

Mucksmäuschenstill sei es am Samstagabend geworden, als Matthias Schiemann, der im Musical „Jekyll & Hyde“ die Hauptrolle gespielt hat, beliebte Stücke aus dem Genre sang. Am Freitag war es vor allem Jay Oh, 2015 Gewinner der RTL-Show „Das Supertalent“, der das Publikum begeisterte.

Verein finanziert Kindermittagstisch

Zum Erlös für den guten Zweck trugen neben Spenden die Besucher bei, die ein paar Meter weiter im Laden des Vereins am Glücksrad drehten und dafür jeweils einen Euro zahlten. Laut Burke finanziert Stars for Kids seine Projekte und dabei vor allem den Kindermittagstisch in sieben Delmenhorster Jugendhäusern zu zwei Dritteln aus dem Erlös von Aktionen wie dem „Festivalfieber“.

Die Vorsitzende kündigte an, dass der Stars-for-Kids-Laden künftig nicht nur montags bis freitags von 10 bis 17.30 Uhr, sondern auch immer am ersten Samstag im Monat von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein wird.