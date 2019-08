Delmenhorst. Die Ökumenische Krankenhausseelsorge im Josef-Hospital Delmenhorst sucht neue ehrenamtliche Mitarbeiter in der Krankenhausseelsorge, um den bestehenden Besuchsdienst zu erweitern.

Eine qualifizierte Vorbereitung auf die Tätigkeit beginnt im Setember mit einem Kurs. Wer Lust hat, im Anschluss zwei Stunden pro Woche Zeit für Krankenbesuche aufzubringen, ist willkommen. „Freude an der Begegnung mit Menschen und Offenheit für Sinnfragen gehören zu den Voraussetzungen“, sagt die Seelsorgerin Silvia Kramer. Die Ehrenamtlichen müssten sich herausfordernden Themen wie Krankheit, Trauer, Hoffnung, Sterben und Leben stellen. Ein erster Informationsabend beginnt am Dienstag, 27. August, um 19 Uhr im Andachtsraum des JHD. Anmeldungen nimmt Kramer unter (04221) 9956910 oder per Mail an S.Kramer@jhd.de entgegen.