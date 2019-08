Delmenhorst. „Festivalfieber – Jute Musik Vol. 1“ heißt es in Delmenhorst.

Zum Auftakt der vom Verein Stars for Kids organisierten Veranstaltung „Festivalfieber – Jute Musik Vol. 1“ ist am Freitag unter anderem die Rockband „Black Sheep Burning“ (Foto() aufgetreten. Am Samstag, 17. August, geht es von 16 bis 20 Uhr am Jute Center weiter. Um 16 Uhr tritt die Band „Lazy Bones“ auf, um 20 Uhr der Musicaltenor Matthias Schiemann. Zudem steht Lokalmatador Helmut Hein als „Zwischenact“ wieder am DJ-Pult.