Delmenhorst. Das neue Halbjahresprogramm der Volkshochschule bietet viele Möglichkeiten. Außerdem steht demnächst ein großes Fest an.

100 Jahre ist es her, dass die Volkshochschulen (VHS) in Deutschland gegründet worden sind. Das soll auch in Delmenhorst gebührend gefeiert werden.

Doch zuvor startet das neue Semester. Und das Programms bietet viele Höhepunkte. Zum Beispiel Urban Sketching: „Bewaffnet mit Skizzenblock und Stiften erobern die Delmhorster ihre Stadt“, beschreibt die Bereichsleiterin für künstlerisches Gestalten Grit Fisser diesen Kurs. „Vor Ort wird gezeichnet, was man sieht.“ Wer es etwas gemütlicher mag, kann auch einen der vielen Bastlerkurse, die im Haus angeboten werden, in Anspruch nehmen. Neu im Angebot ist zum Beispiel die „Explosionsbox“, mit der man eine Geschenkbox auf aufregende Weise aufwerten kann.

Schulabschluss nachholen

Bezüglich der Schulabschlüsse, die man an der Volkshochschule nachholen kann, meldet der Programmbereichsleiter Kai Reske den erfolgreichen Abschluss zweier Kurse bereits vor den Sommerferien. 20 Menschen konnten entweder ihren Haupt- oder Realschulabschluss nachholen. „Wir freuen uns sehr, wenn die Leute dranbleiben und ihren Abschluss machen“, erzählt Reske. Auch in diesem Semester werden wieder zwei Kurse starten. Anmeldungen seien noch möglich.

Politik und Sprachen

Vergangenes Jahr schon gut angekommen, bietet die VHS im Bereich Politik auch in diesem Semester wieder den Kurs „Kommunalpolitik verstehen“ an. „Wie funktioniert sie? Wie arbeiten Politiker im Stadtrat?“ Das seien laut Bereichsleiter Martin Westphal einige der Fragen, die in diesem Seminar zusammen mit Delmenhorster Kommunalpolitikern beantwortet werden. Wen es interessiert, wie es zu den Wahlerfolgen für rechte Parteien kommt, sollte laut Westphal den neuen Kurs „Rechtspopulismus im globalen Zeitalter“ besuchen. „Warum ist ein Teil der Gesellschaft so empfänglich für Rechtspopulismus? Wir werden versuchen, Argumentationen nachzugehen“, erklärt Westphal.

Schon immer eine Sprache lernen wollen, aber noch nie dazu gekommen? Dieses Semester soll es vor allem auch ohne Vorkenntnisse möglich gemacht werden. 13 Sprachen sind im Angebot, etwa Englisch, Spanisch, Niederländisch oder neu: Japanisch oder Arabisch.

Qualifizierung zur Tagespflege

Wer sich beruflich neu orientieren möchte und sich zur Kindertagespflege berufen fühlt, der kann sich dafür an der VHS qualifizieren. Im Bundesprogramm „ProKindertagespflege“ werden innerhalb von 300 Unterrichtseinheiten Betreuungskräfte ausgebildet. Interessierte müssen sich beim Kinder- und Servicebüro Delmenhorst unter der Telefonnummer (04221) 992900 melden.

Entspannen im Alltag

Im Bereich Gesundheit wird der Schwerpunkt auf Entspannungstechniken gelegt. Vor allem wie man die se auch in den Alltag und ins Berufsleben einfließen lassen kann. Außerdem werden dieses Jahr dem Auge, dem laut Programmheft „wichtigstem und komplexestem Sinnesorgan im menschlichen Körper“, zwei Vorträge gewidmet.

Fest zum 100. Jubiläum

Neben den rund 400 Veranstaltungen im kommenden Semester soll das 100-jährige Bestehen nicht außer Acht gelassen werden: Westphal lädt die Delmenhorster ein, sich am Freitag, 20. September, um 16 Uhr am Turbinenhaus 11 einzufinden, um am Fest teilzunehmen, bei dem interessante Gespräche und viele Attraktionen geboten werden.