Delmenhorst. Dem Sommer scheint im Endspurt die Puste auszugehen. Vor 35 Jahren zog sonniges Wetter die Delmenhorster in großen Massen ins Freibad.

Das Wetter der vergangenen Tage hat nicht mehr so recht Lust auf den Freibadbesuch gemacht. Dafür weckten die sonnigen Wochen davor umso mehr dieses Verlangen. Die Sonne lachte auch im August 1984 über der Stadt, als dk-Fotograf Harald Pollem auf den Sprungturm stieg, um dieses „Wimmelbild“ aufzunehmen. „Lachender Sonnenschein lockte gestern die Rekordzahl von 2900 Besuchern ins Freibad“, berichtete das dk am 23. August.

Vor rund 100 Jahren bildete sich in Deutschland das Frei- und Strandbadvergnügen als massenkulturelles Phänomen heraus. Auch die unteren Schichten verfügten jetzt über Freizeit, der Aufenthalt im Schwimmbad war nicht länger nur den Privilegierten vorbehalten. In vielen Städten wurden in den 20er Jahren Freibäder gebaut.

So auch in Delmenhorst, wo die Badehäuser aus Holz an der Graft durch Steingebäude ersetzt wurden. Im Jahr 1924 feierte das Damenbad, 1926 das Männerbad Eröffnung. 1963 wurde das neue Freibad gebaut, das später den Namen „Delfina“ erhielt. 2011 wurde es durch die „GraftTherme“ ersetzt – ein richtiges Freibad ist der Wellness-Tempel freilich nicht mehr.