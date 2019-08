Glühende Kohlen setzen Blumenkübel in Delmenhorst in Brand CC-Editor öffnen

Nur leichter Schaden an der Fassade ist am Mittwoch bei einem Feuer in Delmenhorst entstanden. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Ein brennender Blumenkübel hat am Mittwochmorgen einen Feuerwehreinsatz an der Hindenburgstraße in Delmenhorst ausgelöst. Die Ursache war laut Polizei die unsachgemäße Entsorgung noch heißer Kohle.