Delmenhorst. Einen großen Tanzabend plant die Schlagersängerin Elvira Fischer am Samstag, 31. August, in der Delmenhorster Markthalle. Neben alten Bekannten wird auch ein Stargast dabei sein.

Mit Schlager- und Volksmusik-Sänger Sanny, den viele in der Region von seinen Auftritten mit Judith und Mel kennen, kommt ein besonderer Stargast zu Elvira Fischers Tanzabend in der Delmenhorster Markthalle. Dieser findet am Samstag. 31. August, statt und soll ordentlich Gelegenheit zum Tanz bieten. "Der wird für ordentlich Stimmung sorgen. Wir wollen die Tanzwelt erreichen und etwas Außergewöhnliches anbieten", betont Fischer. Es gebe nicht mehr viele Möglichkeiten, um zu Live-Musik zu tanzen. Weitere Musik kommt von Fischers Tanztee-Partner, dem Pianisten und Entertainer Rick Ventura.

Dazu feiert Fischer an diesem Tag ihren Geburtstag und möchte diesen besonderen Tag mit ihren Gästen feiern, wie sie sagt. "Es wird ein ausgefallener Abend", verspricht sie. Und noch mehr: "Ich werde meine neuen Songs vorstellen." Bald darauf erscheine auch ein neues Album für das sie aktuell noch im Tonstudio arbeite.

Einlass in der Markthalle ist um 19 Uhr, das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Es werden verschiedene Standard-Tänze getanzt und viel Disco-Fox. Fischer bittet zur Platzreservierung um Anmeldung unter (04431) 995 99 89 oder (0172) 427 38 60.