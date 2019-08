Delmenhorst. Das Bäckerhandwerk in der Region hat das Problem eines "historischen" Nachwuchsmangels, hat die Handwerkskammer erst kürzlich festgestellt. Ganz so schlimm ist die Lage nicht, sagt hingegen Bäckermeister Wilhelm Haferkamp aus Delmenhorst. Trotzdem muss sich auch sein Betrieb etwas einfallen lassen, um für Lehrlinge attraktiv zu sein.

Trajce Sibani sieht zwar noch etwas müde aus, denn eigentlich hat der 20-Jährige seit fünf Stunden Feierabend. Der Bäckerlehrling hat während der vergangenen Nachtschicht gearbeitet. Fürs Pressefoto hat er sich aber nochmal aufgerafft und ist in die Firma gekommen. Zusammen mit Sabine Stohf (19) und Idris Rasuli (20) bildet Sibani das Dreiergespann der neuen Bäcker-Auszubildenden bei Bäckermeister Haferkamp, der an der Harpstedter Straße sein Brot backt. Stohf bewegte ihr Hobby, das Backen, zu der Ausbildung, Rasuli hat sich mit einem Praktikum empfohlen. Nach dem Foto ruft auch schon wieder die Arbeit. Sibani hilft noch seinen neuen Kollegen frische Vollkornbrote aus dem Ofen bereit für die Auslieferung zu machen – streng genommen außerhalb seiner Arbeitszeit, aber zum Wohlwollen des Chefs.

Glücksgriff in schwieriger Lage

Drei neue Azubis auf einen Schlag – damit hat Unternehmer und Bäckermeister Wilhelm Haferkamp ziemliches Glück. Zumindest aus Sicht der Handwerkskammer Oldenburg. Diese hatte kurz nach dem Start ins Ausbildungsjahr 2019 einen "historischen Tiefpunkt" für die Ausbildungszahlen im Bäckerhandwerk verzeichnet. Im gesamten Kammerbezirk zwischen Vechta und Wilhelmshaven sowie Cloppenburg und Delmenhorst hat sie bis heute bislang nur 17 Ausbildungsverträge registriert, sieben im Landkreis Oldenburg und Delmenhorst. "So bedrohlich, wie die Kammer die Lage darstellt, ist sie nicht", sagt Wilhelm Haferkamp. Der 62-Jährige ist zugleich Bäcker-Innungsmeister bei der hiesigen Kreishandwerkerschaft. "Erfahrungsgemäß unterschreiben noch einige Lehrlinge kurzfristig ihre Verträge." Die Gelegenheit dazu gibt es noch immer: Beim Kreishandwerk ist im Netz aktuell noch eine Stelle als Bäcker-Azubi für ab sofort frei, über alle Gewerke hinweg sind es 16 (Stand: 22. August). "Der Bäckerberuf stirbt nicht aus", betont Haferkamp. Trotzdem räumt er ein, dass die Azubi-Suche mitunter problematisch sei.

Chefs sehen Defizite bei einigen ihrer Auszubildenden



Schon seit einiger Zeit klagt das Handwerk über einen Rückgang der Bewerberzahlen für Ausbildungsstellen. Dazu kommen laut Innungsmeister Haferkamp noch Defizite bei der schulischen Vorbildung der Bewerber. Das merkt er als Firmenchef auch im eigenen Betrieb. "Hat ein junger Lehrling ein Rezept für drei Torten und soll die Zutaten auf zwölf hochrechnen, wird es manchmal schwierig", sagt der 62-Jährige. Diese Erfahrung kann Haferkamps Sohn, Wilhelm Haferkamp junior (35), bestätigen. "Gerade bei Mathe sieht es dürftig aus." Das treffe auch nicht auf jeden Auszubildenden zu, das machen beide Firmenlenker klar. Trotzdem: Die Bäckerei beliefert insgesamt 34 eigene Filialen, "bei unseren Größenordnungen brauchen wir qualifizierte Leute, die sich mit den Prozessen auskennen. Und das erfordert im verstärkten Maße Kopfarbeit", sagt der Junior.

So packt der Bäcker die Probleme in seinem Handwerk an

Die Nachwuchsgewinnung in schwieriger Lage und die Defizite in der schulischen Vorbildung der Bewerber: Wie packen Vater und Sohn diese Probleme an? Zum einen durch eine enge Betreuung. Die Auszubildenden werden neben sieben Meistern im Betrieb unter anderem von einer Azubi-Beauftragen betreut, die extra Nachhilfestunden organisiert, um die Versäumnisse in der Schulbildung auszubügeln. Zudem versuchen die Chefs, ihre Mitarbeiter bei den Arbeitsabläufen zu entlasten: So laden zum Beispiel spezielle Hebekipper große Mengen an Teig um. Haferkamp senior: "Früher mussten wir 250 Kilo Teig von Hand rauskratzen. Diese Knochenarbeit wollen wir heute unseren Mitarbeitern nicht mehr zumuten." Das sagt der Unternehmer auch aus Eigeninteresse: Denn fällt ein Mitarbeiter wegen Rückenschmerzen aus, ist das für ihn am Ende auch eine Kostenfrage.

Entgegenkommen bei der Nachtarbeit



Weiter wurde die Arbeitszeit während der Nacht neu organisiert: Laut Haferkamp junior arbeitet in der Produktion ein kleines Bäcker-Team von fünf bis sechs Mitarbeitern nachts und erhält dafür Nachtzuschläge. Weite Teile der 29 Mitarbeiter in der Produktion können so ganz normal von 8 bis 16 Uhr arbeiten. Zudem wollen die Chefs mit einer möglichst breiten Ausbildung bei den Lehrlingen punkten. "Donuts, Teilchen, Croissants – wo andere Bäckereien zukaufen, machen wir noch alles selbst", sagt der Junior. Das gilt auch für Marmelade in Berlinern oder für Pudding in Teilchen. Eine breite Handwerksausbildung komme Lehrlingen nur entgegen.

Goodies für die Mitarbeiter

Zudem wird versucht, die Mitarbeiter mit Besonderheiten bei der Stange zu halten: Beim DFB-Pokal-Hit SV Atlas Delmenhorst gegen den SV Werder Bremen lud das Unternehmen seine Mitarbeiter ins Weserstadion ein, 285 sagten am Ende zu. Auch die Weihnachtsfeier verbrachte die Belegschaft in der Werder-VIP-Lounge des Stadions – allerdings ohne ein Spiel zu sehen. Das mag sich vermutlich nicht jeder Bäckerbetrieb leisten können und Bäckermeister Haferkamp mag auch eine Nummer größer sein als andere Betriebe in der Region. Trotzdem sagt der Senior: "Für seine Mitarbeiter muss man sich auch mal was einfallen lassen. Wir können es uns nicht leisten, stehen zu bleiben und zu klagen."

Letzten Endes ist das Unternehmen auf seine Kräfte angewiesen: Allein von den 29 Mitarbeitern in der Produktion ist die Hälfte entweder im eigenen Betrieb ausgebildet worden oder noch in der Ausbildung, 100 Prozent der Lehrlinge werden später eingestellt, sagen die Chefs. Und das ist schließlich auch eine Perspektive für einen jungen Bewerber.

