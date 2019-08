Delmenhorst. Erinnerungen an den legendären Beat-Club werden am Samstag, 31. August, ab 19 Uhr in der Divarena im Neuen Deichhorst lebendig.

Dann schaut mit Uschi Nerke, einst Moderatorin des Beat-Clubs im Fernserhen und später im Radio, eine Frau in Delmenhorst vorbei, die selbst früh Kultstatus erlangt hat. Zusammen mit der rockigen Number One Band aus der Hanbsestadt Bremen wird Nerke einen Abend präsentieren, an dem musikalische Höhepunkte der Beat- und Rock-Ära gespielt werden.

Die Musik der Spencer Davis Group um Steve Winwood – jeder der etwas älteren Musikfreunde erinnert sich sicherlich an ihren Song „Keep on Running“ – fehlt dabei genauso wenig wie der Steppenwolf-Hit „ Born to be Wild“ aus dem Soundtrack von „Easy Rider“. Die Number One Band in der Besetzung Rüdiger Böttcher, Jürgen Miodek, Wolfgang Hildebrand, Henning Höpken und Rainer Domke hat aber natürlich noch mehr drauf.

Anekdoten am laufenden Band

Neben amüsanten Anekdoten, charmant serviert von Uschi Nerke, gibt es im weiteren Verlauf des Abends, der gegen 22 Uhr mit einem furiosen Finale enden soll, weitere Zeugen der Beat-Club-Geschichte, live gespielt von der Number One Band: An Gitarren-Gott Jimi Hendrix wird mit dessen Song „ Hey Joe“ erinnert, der aus einer Zeit des Aufbruchs und der Rebellion stammt. Die legendäre Rockgruppe Deep Purple steht mit „Smoke on the Water“ ebenfalls im Programm.

Uschi Nerke ist ein wandelndes Musiklexikon. Ihre Beat-Club-Zeit prägt sie bis heute. Das hat sie im Oktober 2017 bereits in der Stadtkirche bewiesen, als sie „Flower Power“ feierte. „Die sechziger Jahre waren eine tolle, aufregende Zeit. Ich bin dankbar, dass ich dabei sein durfte und die Zeit ein wenig mitschmieden konnte“, sagte sie damals im Gespräch mit dem dk. Warum sie im Alter von 75 Jahren noch immer unterwegs ist auf den Bühnen des Landes? Weil es Spaß macht. Nerke liebt die Songs aus der goldenen Ära. „Ich führe die Leute zurück in eine Zeit ohne Handy“, sagte Nerke- Zurück in eine Zeit, in der sie selbst der deutschen Jugend miniberockt die heiße Musik der Stunde via Bildschirm in die Wohnstuben brachte.