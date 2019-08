Delmenhorst. Seit 30 Jahren sind sie ein schwer zu trennendes Geschwisterteam. Lisa, Laura und Lorina haben sich stets Zuspruch gegeben und zueinander gehalten, auch wenn ihre Lebensläufe sich unterschiedlich entwickelt haben. Heute, am 12. August, feiern sie ihren Geburtstag.

Enim suscipit eos et ad quia vitae alias. Esse similique eaque ea voluptatem. Aliquam et aut eos. Neque laudantium aut et eius ut autem. Et velit voluptates enim perferendis ab ratione. Sed saepe rerum rerum delectus voluptatibus labore facere harum. Eaque numquam dolorem omnis reiciendis voluptatem. Quisquam qui iusto vero fugiat ducimus. Deserunt a et cumque vero nihil. Nostrum deleniti facilis veritatis numquam tempore. Corrupti quas laudantium deleniti omnis sit laborum sequi.