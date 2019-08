Delmenhorst. Zu einem Einbruch ist es am Samstag, 10. August, in Delmenhorst gekommen. Der Täter ist noch unbekannt.

Während des Pokalspiels, am Samstag in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 22.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Borkumer Straße in Delmenhorst eingedrungen. Das meldet die Polizei. Der Einbrecher stahl aus dem Haus Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 2000 Euro.