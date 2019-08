Die Polizei meldet einen versuchten Einbruch in einen Supermarkt an der Cramerstraße. Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Offenbar misslungen ist ein Einbruch, bei dem die Täter in der Nacht zu Samstag, 10. August, versuchten, in einen Supermarkt an der Cramerstraße in Delmenhorst einzubrechen.