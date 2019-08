Hude. In Hude ist am Freitagvormittag eine Granate gefunden worden. Da sie beschädigt war, musste sie gesprengt werden.

Am Freitag gegen 11.30 Uhr wurde in der Wilhelmstraße in Hude bei Baggerarbeiten eine rund 60 Zentimeter lange Granate entdeckt. Bei der Begutachtung stellte der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) fest, dass es sich um eine scharfe Granate handelte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Aufgrund der Beschädigung der Granate konnte sie nicht entschärft, sondern musste gesprengt werden. Zu diesem Zweck wurde gemeinsam mit Gemeindevertretern ein geeigneter Platz im Bereich der Straße "An der Imbäke" ausgemacht.

Vom KBD wurde die Granate zu diesem Ort transportiert und hier gegen 16.30 Uhr kontrolliert gesprengt. Die Sprengung verlief planmäßig.