Gute Stimmung herrschte beim Start des Delmenhorster Weinfestes. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Delmenhorster Weinfest 2019 ist am Donnerstag mit großem Publikumszuspruch eröffnet worden. Am Freitag und am Samstag wird auf dem Rathausplatz und in der Markthalle weitergefeiert.