Delmenhorst. Die Divarena kehrt am 15. August aus der Sommerpause zurück. Bis zum Jahresende kommen zahlreiche Comedians und Musiker.

Mit den Sommerferien endet am Donnerstag auch die veranstaltungsfreie Zeit in der Divarena. Mit dem Comedy Club meldet sich die Veranstaltungshalle an der Gustav-Stresemann-Straße am Donnerstag, 15. August, 20 Uhr, zurück. Karten sind online nicht mehr verfügbar. Nur noch Restkarten sind laut der Internetseite der Divarena erhältlich. Auf der Bühne stehen Alicja Heldt, Amjad und Roberto Capitoni.

Auch für die Beat Nacht mit Uschi Nerke und der Number One Band am Samstag, 31. August, 19 Uhr, ist Eile geboten. Nur noch Stehplatzkarten sind verfügbar.

September

Den September läutet in der Divarena der Comedy Club ein. Tim Becker, Tutty Tran und Helmuth Steierwald sind am Donnerstag, 5. September, 20 Uhr, im Neuen Deichhorst zu Gast.

Mit ihrem Programm „Comedy in Hülle und Fülle“ gastiert Daphne De Luxe doppelt in Delmenhorst. Nachdem die Divarena bei der Show am Freitag, 20. September, schnell „ausverkauft“ vermelden konnte, wird am Tag vorher, Donnerstag, 19. September, 20 Uhr, ein Zusatztermin angeboten.

Mit ihrem Soloprogramm „Alicja im Wunderland“ kehrt Comedienne Alicja Heldt am Freitag, 27. September, 20 Uhr, zurück in die Divarena.

Oktober

Nicole Jäger, Senay Duzcu und Stefan Danziger stehen am Donnerstag, 10. Oktober, 20 Uhr, beim Delmenhorster Comedy Club auf der Bühne.

Auf seiner Tour 2019 macht das Comedy-Duo Emmi & Willnowsky an der Gustav-Stresemann-Straße Halt. Der Auftritt ist am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, geplant.

Stand-Up-Komiker und Radiomoderator Daniel Storb, bekannt als „Der Storb“, kommt am Donnerstag, 17. Oktober, mit seinem Programm „Radioaktiv“ an die Delme. Die Show startet um 20 Uhr.

Mit ihrem zweiten Bühnenprogramm „Nicht direkt perfekt“ ist Komikerin Nicole Jäger am Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr, auf Stippvisite.

Geschichten und Anekdoten bringt Elmar Rassi am Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, mit nach Delmenhorst. Schweineglück 2.0 heißt das Programm des Entertainers.

Ein Höhepunkt im Oktober ist das Gastspiel von Hans Werner Olm am Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr. Mit seiner Kunstfigur Luise Koschinsky und dem Programm „Ein Pullover voll Frau“ betritt er die Eventhalle.

November

Unter der Überschrift „Elternabend“ treten die Comedians Till Frey und Jörg Schumacher am Freitag, 1. November, 20 Uhr, in der Divarena auf.

Beim Comedy Club im November bespaßen Ingo Oschmann, Osan Yaran und Johannes Flöck am Donnerstag, 7. November, 20 Uhr, das Publikum.

Ein Komiker-Urgestein betritt am Samstag, 9. November, 20 Uhr, die Divarena. Fips Asmussen ist mit seinem Programm „Ein Abend mit Fips Asmussen“ zu Gast.

Comedy und Magie bietet der Deutsche Vizemeister der Zauberkunst Marco Weissenberg am Samstag, 16. November, 20 Uhr, mit seinem Programm „Wunderkind“.

Ingo Oschmann steht am Freitag, 22. November, 20 Uhr, wieder in der Divarena auf der Bühne. „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß“ heißt die Show.

Mit den Hits von ABBA gastiert die Band Abbacoustica am Samstag, 23. November, 20 Uhr, in der Divarena.

Mit seinem Soloprogramm „Endlich erfolglos“ kommt der Poetry Slammer Sebastian 23 am Donnerstag, 28. November, 20 Uhr, an die Delme.

Ein musikalisches Hörvergnügen gibt es am Freitag, 29. November, 20 Uhr. Laith Al-Deen konzertiert unter der Überschrift „C‘est la vie“.

Eine Show-Premiere hat die Divarena auch zu bieten. Tim Becker feiert am Samstag, 30. November, 20 Uhr, die offizielle Premiere seines neuen Programms „Puppenvirus“ in Delmenhorst.

Dezember

Comedian Kay Ray stimmt am Donnerstag, 5. Dezember, 20 Uhr, mit seinem Programm „Weihnachten oder wonach sieht´s denn aus“ auf die besinnliche Jahreszeit ein.

Einen Tag später, am Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr steht Fernsehjournalist Reinhold Beckmann mit dem Gitarristen Johannes Wennrich auf der Bühne und musiziert unter dem Titel „Freispiel“.

Am folgenden Tag, Samstag, 7. Dezember, 20 Uhr, beendet Puppen-Comedian Jörg Jara das Veranstaltungsjahr in der Divarena. „Puppen-Therapie“ heißt sein Programm.