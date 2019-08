Delmenhorst. Sprüche klopft Musikkabarettist Sven Garrechts bei seinen Auftritten gerne. Für den Mix aus Musik mit Comedy loben ihn die Kritiker. Am 14. August ist er mit seiner Band in Delmenhorst zu Gast.

„Gnadenlos komisch“, „authentisch und echt“ und „herrlich unterhaltend“: Von den Kritikern wird Sven Garrecht regelmäßig gelobt. Ob die lobenden Worte zutreffend sind, können die Besucher der Burginsel am Mittwoch, 14. August, 18 Uhr, selbst überprüfen. Der Musiker und Comedian tritt mit seiner Band anlässlich des 17. Gartenkultur-Musikfestivals in der Graft auf. Das Konzert darf bei einem Picknick genossen werden. Bei Regenwetter wird der Auftritt ins Theater Kleines Haus verlegt. „Kleinstadttiger“ heißt Garrechts Programm. „Mit der Kleinkunst im Herzen schafft er eine Symbiose aus grooviger Popmusik und sinnigem Chanson“, kündigt das Kulturbüro der Stadt Delmenhorst an, das die Veranstaltung in der Graft auf die Beine stellt.

Musik mit Humor

Das Programm verbindet Musik mit Comedy. Während das Publikum einen flotten Salsa tanzen kann, erfährt es gleichzeitig, wer eigentlich schuld daran ist, dass immer, wenn man gerade das Bad putzen will, etwas Wichtiges dazwischenkommt. Auch wer schon immer mal wissen wollte, wer Beethoven damals die Frau ausgespannt hat und warum einen das interessieren sollte, dürfe sich auf Garrecht freuen.

Sprüchklopfer mit lichtem Haar

Der humorvolle Musiker sagt über sich, dass er begriffen habe, dass – wenn die Welt wirklich jeden Tag schlechter wird – gestern zwar alles noch nicht ganz so schlimm war, wie es im Moment ist, aber dann immerhin heute noch alles besser ist, als es morgen sein wird. Zum Raufen würden ihm sowieso langsam die Haare ausgehen, und für Masochismus sei er viel zu bequem. Was ihm allerdings anscheinend nie ausgeht, sind die Sprüche.

Vorverkauf im Kulturbüro

Karten gibt es zum Preis von acht, ermäßigt sechs Euro im Kulturbüro der Stadt Delmenhorst (im Erdgeschoss des Rathauses). An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn, ermäßigt acht Euro.