Delmenhorst. Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte des SV Atlas gibt es ein Hochglanzmagazin zu einer Partie.

Zum „Jahrhundertspiel“ zwischen Atlas Delmenhorst und Werder Bremen am Samstagabend im Weserstadion liegt es in limitierter Auflage druckfrisch vor: das erste Hochglanz-Magazin in der Geschichte des Fußball-Oberligisten.

Vom Start weg gut nachgefragt

dk-Verlagsleiter Thorsten Schulze (links) und Atlas-Vorsitzender Manfred Engelbart wussten bereits am Freitagvormittag, dass sich der erhebliche Aufwand gelohnt hat. Denn schon da gingen zahlreiche Exemplare zum Stückpreis von 2,50 Euro über den Verkaufstresen im dk-Verlagsgebäude, Lange Straße 122 in Delmenhorst.

"Eine positive Grundstimmung"

Dies sei eine schöne Bestätigung für alle Beteiligten, sagte Engelbart – so wie sämtliche Ereignisse im Vorfeld des Spiels: „Das ist nicht nur ein Hype, sondern eine positive Grundstimmung.“ Das besondere Atlas-Heft mit dem Zeug zum Sammlerobjekt gibt es ausschließlich beim dk, natürlich auch noch nach der Pokalpartie, die mit großer Spannung erwartet wird.