Delmenhorst. Einem aufmerksamen Lastwagenfahrer ist es zu verdanken, dass ein schwer verletzter Motorradfahrer nach einem Unfall in der Nacht zu Donnerstag in Delmenhorst entdeckt worden ist.

Der Motorradfahrer war nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Donnerstag gegen 2 Uhr auf der Autobahn 28 am Übergang zur B 75 verunglückt. Ein Lastwagenfahrer war auf der A 28 in Fahrtrichtung Bremen unterwegs, als er im Bereich der Anschlussstelle zur Bundesstraße 75 hinter den dortigen Leitplanken eine Rückleuchte bemerkte. Er blieb daraufhin stehen und entdeckte den 59-jährigen Fahrer eines Motorrads, der ebenfalls hinter der Leitplanke lag. Der 49-jährige Kraftfahrer aus Westerstede verständigte umgehend den Rettungsdienst und die Polizei.

Beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen

Nach erstem Erkenntnisstand war der Motorradfahrer aus Bremen auf der Autobahn 28 Richtung Bremen unterwegs und wollte auf die Bundesstraße 75 abbiegen. Hierbei befuhr er die linke der zwei Abbiegespuren und kam aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit seiner Maschine hinter den Leitplanken liegen blieb.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Ein Notarzt und ein Rettungswagen kümmerten sich um den 59-Jährigen, der sich laut Polizei schwer verletzt hat. Er wurde ins Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.