Delmenhorst. Ein 18-jähriger Mann aus Delmenhorst ist am Mittwochabend mit seinem Motorrad zu Fall gekommen.

Noch relativ glimpflich davongekommen ist ein 18-jähriger Motorradfahrer am späten Mittwochabend. Als er um 23.10 Uhr den Horster Weg in Richtung Hasbergen befuhr, stürzte er aus bislang unbekannter Ursache. Der junge Mann aus Delmenhorst rutschte zunächst auf der Fahrbahn weiter, kam nach rechts ab, wo es weiter ging über ein Feld. Schließlich landete er auf einem Privatgrundstück. Der Mann erlitt laut Bericht der Polizei lediglich leichte Verletzungen. Sein Motorrad wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Auch an der Fahrbahn entstanden kleine Schäden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 6000 Euro.