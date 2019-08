Delmenhorst . Zurück zum Woodstock-Festival, zurück zu Love, Peace & Rock'n'Roll. Das will eine Tribute-Show Gästen des Kleinen Hauses in Delmenhorst am 6. November 2019 bieten.

Vor 50 Jahren schrieb das Musikfestival in Woodstock im US-Bundesstaat New York Geschichte. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who, Joe Cocker, Joan Baez, Creedance Clearwater Revival oder Crosby, Stills, Nash & Young prägten 1969 ein Festival, das zum Synonym für eine ganze Ära wurde. „The Spirit of Woodstock – 50 Jahre Love, Peace & Music“ lautet der Titel einer Tribute Show, die am 6. November auf der Bühne des Theater Kleines Haus gezeigt werden soll und den Geist der damaligen Veranstaltung wieder präsent machen soll, die außerplanmäßig bis zu 400 000 Besucher angelockt haben soll. Trotz katastrophaler Fehlplanungen blieb es als Mythos in den Köpfen einer ganzen Generation.

Das Lebensgefühl, das im „Summer of Love“ Hunderttausende von Besuchern zu einem ekstatischen Open Air-Happening lockte, ist zur Legende geworden, die mehrere Generationen bewegt hat. Die einzigartige Show verbeugt sich laut Ankündigung vor den Musiklegenden, die das Festival zu etwas Besonderem machten, und lässt den Hippie-Spirit des „Summer of ´69“ wieder lebendig werden.

Eine exzellent besetzte Liveband und fantastische Sängerinnen und Sänger – darunter Michael Holderbusch als Joe Cocker (bekannt aus „Das Supertalent“) – sorgen mit authentischem Retro-Sound für Gänsehaut. Auf die Musik abgestimmte Videos, Visuals und Moderationen versetzen die Gäste zurück in eine hochemotionale Zeit, in der das Motto „make love, not war“ um die Welt ging. Highlights sind unter anderem auch Zeitzeugen-Interviews auf einer großen Leinwand.



Das alles soll die pulsierene Musik-Revue bieten und zusammen mit den Gästen „Love, Peace & und Rock’n’Roll feiern.

Tickets erhalten Interessierte beim Delmenhorster Kreisblatt und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ebenfalls sind Tickets direkt beim Veranstalter unter Telefon (0365) 548 18 30 und im Internet unter www.spiritofwoodstock.de.