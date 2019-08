Delmenhorst. Bei einem Rundgang in der Städtischen Galerie Delmenhorst werden die Geheimnisse der Ausstellung „Dirk Meinzer. Das blaugrüne Dasein“ gelüftet.

Die letzte Woche der Ausstellung „Dirk Meinzer. Das blaugrüne Dasein“ in der Städtischen Galerie Delmenhorst läuft. Nur noch wenige Tage sind die Gemälde, Collagen, Installationen und Künstlerbücher des vielseitigen Sirenenforschers Dirk Meinzer zu sehen. Für Sonntag, 11. August, lädt die Städtische Galerie zur Finissage ein. Der Eintritt ist an diesem Tag während der üblichen Öffnungszeiten von 11 bis 17 Uhr frei.

Um 14 Uhr startet am Sonntag ein letzter Rundgang durch die Ausstellung, die sowohl in der Villa als auch in der Remise zu sehen ist. Dirk Meinzer und Galerieleiterin Dr. Annett Reckert berichten dann über die Entstehung des Projektes und lüften ein letztes Mal das Geheimnis, das die Meinzerschen Werke nur in der Dunkelheit offenbaren. Im Anschluss an den Rundgang, der laut Ankündigung gerne von den Fragen des Publikums getragen sein darf, signiert Dirk Meinzer exklusiv das Künstlerbuch, das begleitend zur Delmenhorster Schau erschienen ist. Das Buch wird an diesem Tag zu einem Sonderpreis von 20 Euro angeboten.

Tausendsassa der Kunst

Ab 15 Uhr macht Dirk Meinzer, der in der Kunst als Tausendsassa auf allen erdenklichen Feldern unterwegs ist, höchst persönlich Musik im Herrenzimmer. Dann heißt es: „DJ Papamamawata plays holy popy african booty bomba shake music“. In bester Partylaune, so heißt es vorab, wird ein bezauberndes Ausstellungsprojekt gefeiert. Am Nachmittag hält der Freundeskreis Haus Coburg Kaffee und Kuchen bereit, natürlich gibt es auch kühle Getränke und Knabbereien.

In der Städtischen Galerie geht es dann am Freitag, 30. August, 20 nUhr, mit der Eröffnung einer neuen Ausstellung weiter. Im Mittelpunkt von „Window of Opportunity“ steht der norwegische Künstler Fredrik Værslev. „Er setzt seine Leinwände einem Allwettertest aus, delegiert das Malen an alles und jeden, traditionelle und industrielle Verfahren kommen zum Einsatz“, heißt es vorab.