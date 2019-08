Delmenhorst. Einen Dialog in der Nachbarschaft starten, den Austausch zwischen Stadt und Bewohnern verbessern und die Lebensqualität erhöhen: Mit diesen Zielen hat nun der Beirat Hasport seine Arbeit aufgenommen.

„Freundlich, friedlich, fröhlich“ so soll sich das Miteinander im Delmenhorster Stadtteil Hasport gestalten, wenn es nach Erika Boese geht. Damit das Vorhaben ein Stück weit Realität wird, hat sich Boese zusammen mit neun anderen Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers zur Wahl gestellt. Am 10. Juli wurden sie, Mohammad Isshaq Khodadadi, Irene Papziner, Maria Knorr, Yelda Atai und Banin Atai von den Einwohnern des Stadtteils als Bewohnervertreter in den Beirat Hasport gewählt. Ein Jahr lang sollen sich die sechs dort nun für die Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner stark machen.



Vorbilder vorhanden

„In den anderen Stadtteilen gibt es ja bereits einen Beirat, wir ziehen jetzt nach“, sagt Anna Brökling vom Hasporter Nachbarschaftsbüro. Neben den sechs Bürgerinnen und Bürgern des Quartiers sitzen drei Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Delmenhorst – Rudolf Mattern, Gabi Baumgart (SPD) und Michael Adam (CDU) – sowie eine Vertreterin des Diakonischen Werkes (Träger des Nachbarschaftsbüros Hasport) im Stadtteilbeirat. Durch die Zusammensetzung des Komitees soll zudem der Informationsaustausch zwischen Stadt und Bewohnerschaft verbessert werden, so Alexandra Hildener vom Nachbarschaftsbüro Hasport.

Dialog ermöglichen

Aber auch innerhalb des Stadtteils wollen die Bewohnervertreter mit ihrer Arbeit den Dialog zwischen den Anwohnern ermöglichen, wobei die Gruppe sich gleich zwei Herausforderungen stellt. „Hier kommen viele Nationen zusammen“, weiß Anwohnervertreterin Maria Knorr, „wir wollen versuchen, alle Menschen einzubeziehen, auch die, die sich vielleicht erstmal abgrenzen.“ Boese ergänzt: „Dazu möchten wir die unterschiedlichen Strukturen zusammenbringen, von den Anwohnern in den großen Einfamilienhäusern am See bis hin zu denen weiter vorne in den Mehrfamilienhäusern der GSG.“

An Ideen mangelt es nicht

An Ideen zur Verbesserung der Lebensqualität innerhalb des Stadtteils mangelt es den Bewohnervertretern nicht: Ob ein Sportwettbewerb für Jung und Alt, Spielflächen und Grillplätze am Hasportsee, die Instandhaltung der Wege in der Grünanlage oder das Aufstellen von Aschenbechern und Mülleimern auf dem Spielplatz an der Helgolandstraße – alles Ideen für Projekte, die bei der Beiratssitzung im Juli von den Anwohnern genannt wurden. Finanziert werden könnten diese Vorhaben durch den Quartiersfonds in Höhe von 2500 Euro, den die Stadt dem Stadtteil in diesem Jahr erstmals zur Verfügung gestellt hat und aus dem die Bewohnerinnen und Bewohner für ihre Ideen finanzielle Mittel beantragen können. „Möglich ist alles, was den Stadtteil und die Nachbarschaft fördert“, erklärt Brökling. „Die Formulare dafür liegen im Nachbarschaftsbüro aus.“ Über die Anträge soll dann in den öffentlichen Beiratssitzungen am Donnerstag, 19. September, und Mittwoch, 6. November, abgestimmt werden.