Delmenhorst. Seit Längerem fragen sich Spaziergänger in den Graftanlagen, wann der Barfußpfad beim Graftspielplatz eröffnet wird. Nun soll es soweit sein: Am 12. August wird die Anlage eingeweiht.

Barrierefreier Spaß auf bloßen Füßen: Am Montag, 12. August, wird der Barfußpfad in den Graftanlagen eingeweiht. Damit steht der Pfad nun rund um die Uhr zur Verfügung. Darüber informiert nun die Stadt Delmenhorst. Seit November des vergangenen Jahres wurde an der neuen Attraktion gebaut.



Auf dem Pfad in Form eines Rundweges können die Nutzer barfuß mehrere Stationen mit unterschiedlichen Bodenbelägen ertasten. Dabei wechseln sich Teilstrecken mit angenehmen, weichen Belägen mit kurzen Abschnitten aus harten und unbequemen Materialien ab. Eine gute Ergänzung dazu sollen Entspannungsbereiche sowie aktive Betätigung auf einem Motorik-Pfad bieten.

Zentrale Lage an der Außengraft beim Kinderspielplatz

Als Standort wurde die Nähe des Kinderspielplatzes gewählt. Dieser Bereich ist durch die zentrale Lage an der Außengraft bereits stark frequentiert. Ein weiterer Vorteil ist laut Stadt die Nähe zum Spielplatz, viele Kinder sind dort ohnehin schon barfuß unterwegs.

Die neue Anlage wurde in den Bestand integriert, unter anderem, um zusätzliche Versiegelungen zu vermeiden. Die Wege waren allesamt vorher auch vorhanden – aber in einem schlechten baulichen Zustand. "Wie in Parkanlagen aus den 1960ern/1970ern üblich, waren zudem viele Höhenunterschiede mit Stufen gestaltet und Beete mit Mauern eingefasst. Im Rahmen des Umbaus wurde der Bereich jetzt auch gleich barrierefrei gestaltet.", so eine Mitteilung der Stadt. Der Haincharakter der Birken soll weiterhin erkennbar sein. Zu diesem Zweck sei der Bestand mit weiteren, zum Teil seltenen Arten ergänzt worden.

Zunächst zu hohe Angebotspreise

Die Anregung für einen Barfußpfad in den Graftanlagen wurde laut Stadt im April 2016 von der Bürgerideenbörse und der CDU-Fraktion in die politische Beratung eingebracht. Im Oktober desselben Jahres beschloss der Rat die Planung. Für die Umsetzung wurden 98.000 Euro bereitgestellt und die Arbeiten 2017 öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibung musste jedoch wegen unangemessen hoher Preise aufgehoben werden, sodass der Auftrag nicht vergeben werden konnte. Daraufhin wurde der Umfang reduziert und der Auftrag 2018 neu ausgeschrieben.

Den Zuschlag bekam schließlich die Garten- und Landschaftsbaufirma Leucht aus Stuhr-Seckenhausen, die Ende November 2018 mit dem Bau begann. Nach witterungsbedingten Pausenzeiten und ausreichender Anwachszeit für den neu angelegten Rasen kann die Anlage nun übergeben werden.