Ganderkesee. Rotes Kreuz richtet bei Bomben-Einsatz in Hude Versorgungsstellen für Betroffene und Einsatzkräfte ein.

Der Bombenfund am Donnerstag bei Bauarbeiten an der Bremer Straße in Hude hat nicht nur Polizei und Feuerwehr gefordert, sondern auch den Helfern des Deutschen Roten Kreuzes einen Großeinsatz beschert. Hierfür wurden nach Mitteilung von Roar Abel vom DRK-Kreisverband Oldenburg-Land auch die Schnelleinsatzgruppen aus Hude und Ganderkesee alarmiert.

Betroffene betreut

Da Teile der anliegenden Wohngebiete evakuiert werden mussten, errichtete das DRK in Zusammenarbeit mit weiteren Einsatzkräften des Malteser Hilfsdienstes und der Johanniter Unfallhilfe Versorgungs- und Betreuungsstellen in örtlichen Lokalen, in denen die Betroffenen untergebracht wurden. Neben der Ausgabe von Getränken und kleinen Snacks wurden auch medizinische Vorkehrungen getroffen und Behandlungsplätze in Betrieb genommen.

Kräfte hinzugezogen

Die Entschärfung des gefundenen Torpedos zog sich wie berichtet bis in die frühen Morgenstunden hin, sodass weitere Einheiten des DRK aus Oldenburg und Delmenhorst hinzugezogen wurden, um betroffene Bürgerinnen und Bürger sowie die Einsatzkräfte zu verpflegen.

Bis 3 Uhr morgens

Insgesamt war das DRK im Landkreis laut Abel mit rund 30 Helferinnen und Helfern sowie zwölf Fahrzeugen im Einsatz und beendete diesen gegen 3 Uhr und nach der Sprengung. Unterstützung kam nach DRK-Angaben auch vom Edeka Center Meyer in Hude und dem Metro Großhandel in Oldenburg, welche für den Nachschub an Lebensmitteln und Getränken sorgten. Roar Abel: „Auch die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, weiteren Hilfsorganisationen und dem Rettungsdienst des Landkreises Oldenburg funktionierte sehr gut, sodass alle Kräfte Hand in Hand arbeiteten.“