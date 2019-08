Delmenhorst. Vor 70 Jahren lernte die gerade gegründete westdeutsche Demokratie laufen. Ein Zeitzeuge erinnert sich an den ersten Bundestagswahlkampf.

Mit der feierlichen Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 war der Gründungsakt der Bundesrepublik Deutschland vollzogen. Jetzt galt es, den Verfassungsrahmen für Westdeutschland mit Leben zu füllen. Dazu gehörte die Wahl des ersten Bundestages, die für den 14. August festgesetzt wurde, und anschließend die Bildung der ersten Bundesregierung.

Schon bald nach der Verkündung des Grundgesetzes lief der Wahlkampf auf Hochtouren. Bis 1945 war uns noch eingeimpft worden: „Ein Volk, ein Reich, eine Partei, ein Führer!“ Weil mich die Kriegs- und Nachkriegszeit, in der es um das Überleben ging, besonders geprägt hat, kann ich mich sehr gut daran erinnern, wie die Parteien um die Gunst der Wähler warben.

Kundgebungen mit Megafon

Die beiden zugkräftigsten Wahllokomotiven waren Kurt Schumacher (SPD) und Ludwig Erhard (CDU). In die Fabrikarbeiterstadt Delmenhorst schickte die SPD ihre erste Rednerriege. Die Kundgebungen fanden in der Regel mit Megafon auf dem Platz vor dem Rathaus statt. Männer zeigten mehr Interesse als Frauen.

Als größter Magnet erwies sich Kurt Schumacher, Reorganisator und Vorsitzender der SPD. Er hat mich am meisten beeindruckt. Schwer gezeichnet von jahrelanger Gefangenschaft in verschiedenen Konzentrationslagern, setzte er sich leidenschaftlich für ein lebensfähiges Deutschland ein. Dabei scheute er sich nicht, die Besatzungsmächte in einigen Punkten zu kritisieren. Dies machte er sehr geschickt, sodass diese es nicht wagten, ihn aus dem Verkehr zu ziehen.

Markante Sätze und tosender Beifall

Während Schumachers Reden viel Tiefgang aufwiesen, hämmerte Erich Ollenhauer, der während der Nazizeit dem Parteivorstand der SPD im Exil angehörte, seinen Zuhörern markante Sätze ein: „Wer hat die Fabrikschornsteine in Delmenhorst wieder zum Rauchen gebracht? Der Arbeiter!“ Tosender Beifall. „Darum wählt die Partei, die sich für euch Arbeiter einsetzt, nämlich die SPD!“

Auch kleinere Parteien hielten Wahlveranstaltungen ab. Insgesamt waren unter den Rednern nur Männer.

Knapper Wahlausgang

Der Wahlkampf wurde recht knapp zwischen den Hauptrivalen SPD und CDU/CSU entschieden. Überraschend erhielt die von Kurt Schumacher geführte SPD nur 29,2 Prozent der Wählerstimmen. Die von Konrad Adenauer, dem Präsidenten des Parlamentarischen Rats, angeführte CDU kam zusammen mit der CSU dagegen auf 31 Prozent der Stimmen. Wahlforscher urteilten, dass das Eintreten für die soziale Marktwirtschaft das Ergebnis der Wahl wesentlich beeinflusst habe. Die Bürger in Westdeutschland hatten nach der Währungsreform vom 20. Juni 1948 mit der Einführung der kontrollierten freien Preisbildung gute Erfahrungen gemacht.

Am 7. September 1949 trat der Bundestag in Bonn zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Am 12. September wählte die Bundesversammlung den FDP-Politiker Theodor Heuss zum ersten Bundespräsidenten. Und am 15. September wählte der Bundestag Konrad Adenauer mit der knappsten aller Mehrheiten zum Bundeskanzler. Statt der von vielen erwarteten großen Koalition aus Union und SPD bildete der 73-Jährige ein bürgerliches Kabinett aus CDU/CSU, FDP und Deutscher Partei (DP).

Auf die nun vollzogene Gründung der Bundesrepublik Deutschland antworteten die Sowjets postwendend mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Interessant ist, dass sowohl Adenauer als auch Schumacher vom „Magneteffekt“ sprachen. Sie hofften, dass die Bundesrepublik aufgrund besserer wirtschaftlicher und politischer Verhältnisse so starke Anziehungskraft entwickeln würde, dass es später zu einer Wiedervereinigung kommt. 40 Jahre nach der doppelten Staatsgründung geschah tatsächlich dieses Wunder der Geschichte: Mauer, Stacheldrahtzäune und Minenfelder wurden beseitigt.