Jens Spahn (CDU) will die Notfallversorgung in Deutschland neu aufstellen. Symbolfoto: Marcel Kusch/ dpa

Delmenhorst. Mit neuen Konzepten zur Notfallversorgung will Bundesminister Jens Spahn die Notfallversorgung neu aufstellen. So sollen die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlastet werden. Wie genau das funktionieren könnte, ist in groben Zügen schon am Josef Hospital Delmenhorst (JHD) zu sehen.