Delmenhorst. Ungewöhnliche Methoden der Beziehungspflege wollen die Theatergruppe Phönix und die a-cappella-Formation „Such Fine Ladies“ den Delmenhorstern näherbringen. Karten gibt es beim dk.

Was tun, wenn die Liebe stirbt, der Gatte aber nicht? Eine Antwort auf diese Frage sucht die freie Theatergruppe Phönix mit der Bremer a-cappella-Formation „Such Fine Ladies“ am Freitag, 30. August, in der Markthalle. Der Titel des Abends, der um 20 Uhr beginnt, lautet Kriminaltango.

Moralische Geschichten mit zeitlosen Hits

„Dabei handelt es sich um eine Art schräges Musiktheater“, erklärt Ingrid Strajhar-Herbig von den „Such Fine Ladies“. Eine moralische Geschichte über Ehe, Tod und Zeitverschwendung mit den Hits von gestern, heute und morgen musikalisch auf den Punkt gebracht, kündigt sie an. Dabei gehe es inhaltlich um ungewöhnliche Methoden der Beziehungspflege zwischen den Geschlechtern. „Alles ist selbst ausgedacht und mit einer Band musikalisch in Szene gesetzt“, verrät Strajhar-Herbig vorab.

Delmenhorst-Debüt für „Such Fine Ladies“

Mit ihrer Bühnenpartnerin Julia Jansky-Heldmann ist sie erstmals in Delmenhorst zu Gast. Mit den „Such Fine Ladies“ steht die Bremer Theatergruppe Phönix bestehend aus Jost Herbig und Peter Dean auf der Bühne. Für die musikalische Begleitung sind Jens Schoewing (Klavier) und Wolfgang Hildebrand (Gitarre, Ukulele, Gesang) verantwortlich.

Karten für den Abend in der Markthalle gibt es im Netz unter www.nordwest-ticket.de, unter Telefon (0421) 363636 sowie im dk-Kundencenter an der Langen Straße 122 in Delmenhorst. Der Eintritt kostet 19 Euro.