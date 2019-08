Delmenhorst. Größer, breiter, grüner: Der Einkaufsmarkt Kaufland ordnet seinen Parkplatz an seinem Standort an der Stedinger Straße neu. Kunden sollen es dort künftig bequemer haben.

Kaufland am Reinersweg legt seinen Parkplatz neu an. Für Kunden sollen die Parkplätze künftig größer und komfortabler werden, teilt der Einkaufsmarkt auf Nachfrage mit. "Der Parkplatz war in Bezug auf die Größe der Parkplätze und deren Anordnung nicht mehr zeitgemäß", schreibt das Unternehmen weiter. "Es gab zum Teil Unebenheiten, abgesenkte Pflastersteine und erneuerungsbedürftige Grundleitungen."

Größer, breiter, schattiger

Zuallererst sollen es Kunden auf der Stellfläche leichter haben. Darum werden die Parkplätze größer und komfortabler gestaltet. "Ein Großteil der Stellplätze wird künftig 5,20 Meter lang und 2,70 Meter breit sein. Die meisten Fahrspuren werden auf 6,50 Meter verbreitert", teilt der Einkaufsmarkt mit. Bei insgesamt über 400 Stellplätzen sollen 13 Behinderten- sowie 13 Eltern-Kind-Parkplätze in "bevorzugter Lage geschaffen" werden, schreibt Kaufland weiter. Die Zufahrt wird an der alten Stelle bleiben, sie wird jedoch erneuert und vergrößert. Und auch grüner soll der Parkplatz werden: 50 Bäume sollen Kaufland zufolge gepflanzt werden, um künftig für beschattete Stellplätze zu sorgen.



Vorbild-Markt steht an Stedinger Straße

Der Supermarkt ist am Standort Reinersweg bereits seit 2007 als Mieter ansässig. Wer sehen will, wie das Gelände künftig aussehen wird, fährt an der Stedinger Straße vorbei. Dieser Standort dient dem im Stadtsüden als Vorbild, heißt es von dem Konzern. "Die Ausrichtung des Parkplatzes wird gedreht und senkrecht zum Gebäude angeordnet, Fahrspuren werden asphaltiert und Stellplätze gepflastert."

