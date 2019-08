Geschrumpftes Einkommen: Wir brauchen eine Strategie für mehr Arbeit

Delmenhorst. Ein Delmenhorster hat deutlich weniger Geldscheine in der Tasche, als woanders im Land. Dabei lief doch die Konjunktur zuletzt so prächtig. Um das zu beheben, muss sich die gesamte Stadt endliche Misständen beim Thema Arbeit und Wirtschaft stellen. Ein Kommentar.

