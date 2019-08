Zu viel Distanz im Delmenhorster Vorstandsteam

Delmenhorst. Der Erste Stadtrat von Delmenhorst, Markus Pragal, steht nach nur anderthalb Jahren schon wieder auf dem Absprung aus Delmenhorst. Ein Kommentar von dk-Redaktionsleiter Michael Korn.

Als hätte die Stadt nicht schon genug Herausforderungen zu meistern (Investitionsstau in Schulen und Sporthallen, Mangel an Bauland und Wohnungen, Stillstand in der City) – jetzt gehen ihr auch noch die Spitzenkräfte von der Fahne. Nach Finanzchefin Petra Gerlach ist es nun wohl Erster Stadtrat Markus Pragal, der in Delmenhorst für sich keine Perspektiven sieht. Wobei Gerlach über die Parteigrenzen hinweg unumstritten war, während Pragal zumindest bei dem einen oder anderen Thema aneckte, wie der Schulentwicklung. Erschwerend hinzukommt der Eindruck einer mangelnden Identifikation mit der Stadt Delmenhorst und ihren Möglichkeiten, aber auch Nöten. Zwei von drei Vorständlern genießen und leben Bremer Großstadtflair (auch Baurätin Bianca Urban wohnt an der Weser) – mit augenscheinlich entsprechendem Distanzdenken.