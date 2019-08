Am Bahnhof Delmenhorst fand am Mittwoch eine Großkontrolle der Polizei statt. Foto: Melanie Hohmann

Delmenhorst. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Mittwoch zahlreiche Personen am Delmenhorster Bahnhof kontrolliert. Gefunden wurden Drogen und Menschen, die eigentlich in Haft sein sollten.