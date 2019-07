In der Stadtbücherei Delmenhorst stehen Veränderungen an Symbolfoto: dpa

Delmenhorst. Die Stadtbücherei Delmenhorst will sich noch besser für die Zukunft aufstellen: Nach umfangreichen Arbeiten präsentiert die kulturelle Einrichtung der Stadt Delmenhorst ihre rund 66 000 Medien ab dem Spätsommer in komplett neuem Gewand, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.