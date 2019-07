Nimmt wieder Obst für das Saftpressen an: Martin Clausen von der Mosterei Sandhausen. Archivfoto: Johannes Giewald

Delmenhorst. Hitze und Trockenkeit lassen das Obst in diesem Jahr schneller reifen. Darum bietet die Mosterei im Delmenhorster Ortsteil Sandhausen an der Stedinger Landstraße auch in diesem Jahr wieder einen Sondertermin an.