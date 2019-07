Delmenhorst. Im Kampf gegen eine überfüllte Notaufnahme verzeichnet das JHD leichte Verbesserungen. Das liegt auch an der Bereitschaftspraxis der KVN, die Patienten mit leichten Beschwerden übernimmt und einem neuen Telemedizinprojekt. Ob sich die positiven Effekte vollends halten, ist aber unsicher.

Eine Linderung im Kampf gegen überfüllte Notaufnahmen in Krankenhäusern verzeichnet das Josef Hospital in Delmenhorst (JHD). Vor rund einem Jahr ist die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) mit ihrer Bereitschaftsdienstpraxis von der Westerstraße nach ins Krankenhaus nach Deichhorst gezogen. Die Beteiligten haben seitdem nur Vorteile ausgemacht. Ob sich diese positiven Effekte aber auf Dauer vollends halten, ist unsicher.

Mit Sortieren gegen die Überfüllung

Das Problem der überfüllten Notaufnahmen und der damit verbundenen langen Wartezeiten ist eines, dass das Delmenhorster Krankenhaus seit Langem beschäftigt. Im Frühjahr 2018 hat das JHD darum seine Notfallambulanz neu aufgestellt. Unter anderem, um die Patienten mit ihren verschiedenen Leiden besser sortieren zu können, hatte damals Thomas Vogel, Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme, gegenüber dem dk mitgeteilt. "Triage" heißt das System, dass Fälle nach ihrem medizinischen Bedarf priorisiert – und in den vergangenen Jahren aufgrund der steilen Zunahme der Patienten mit Bagatellbeschwerden wie Husten, Schnupfen Heiserkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Patienten mit leichten Beschwerden ziehen medizinische Hilfe von echten Notfällen ab

"Generell kommen zu einem Drittel Menschen in die Krankenhaus-Notaufnahme, die stationär behandelt werden müssen, ein Drittel benötigt ambulante Hilfe, und ein weiteres Drittel kommt mit Bagatellbeschwerden, die eigentlich der Hausarzt behandeln müsste", schildert Dr. Klaus Gutberlet, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin beim JHD, eine gängige Faustregel. Rund 30.000 Fälle im Jahr verzeichne das Krankenhaus in der Notaufnahme. Gemäß der Faustregel gehören also jährlich 10.000 Fälle gar nicht dort hin – sie ziehen also medizinische Hilfe von echten Notfällen ab. Anteil daran hat auch die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), die im Sommer 2018 ins JHD gezogen ist und Patienten aus der letzten Gruppe zumindest teilweise übernimmt, stellt Gutberlet fest: Rund zehn Prozent weniger Patienten mit Bagatellbeschwerden kämen seitdem in die Notaufnahme des Krankenhauses. Unter der Woche ist die Bereitschaftspraxis zwölf Stunden geöffnet, am Wochenende 16 Stunden.

Auf die Nachfrage, wie viele Patienten in der durch die Bereitschaftspraxis tatsächlich behandelt worden seien, kann Helmut Scherbeitz, Unternehmensbereichsleiter der KVN im Bezirk Oldenburg, keine Antwort geben. Insgesamt zieht er nach einem Jahr ein positives Fazit. "Wir schaffen es besser, Patienten in den Kernzeiten zu versorgen", sagt er. Auch die Zahl der unzufriedenen Patienten habe abgenommen. "In den vergangenen sechs Monaten habe ich von keiner einzigen Beschwerde mehr gehört." Das liegt laut Scherbeitz auch an dem Telemedizinprojekt, das neben Ganderkesee und Lemwerder auch Delmenhorst abdeckt und Teil der KV-Praxis ist. Dabei geht es darum: Meldet sich ein Patient wegen Rückenschmerzen außerhalb der hausärztlichen Praxiszeiten unter der Rufnummer 116-117, wird ihm ein speziell geschulter Rettungsassistent der Johanniter nach Hause geschickt. Bei Bedarf kann vor Ort über Videoschalte ärztlicher Rat aus dem Klinikum Oldenburg eingeholt werden. Bei Notfällen wird der Rettungsdienst nachalarmiert. Derzeit deckt das Telemedizinprojekt nur die Wochenenden ab und hat seit einem Jahr rund 273 Patienten versorgt.

Telemedizin soll Notaufnahme entlasten



Die Notfallaufnahmen zu entlasten sei ein Ziel des Projektes, sagt Scherbeitz. Aber auch die Vertragsärzte der KVN in der Bereitschaftspraxis. Denn diese hätten in der Regel an Wochenenden eine 12-Stunden-Schicht abzudecken, als "Sitzdienst" in der Praxis und als Fahrdienst in der Nacht. Damit seien sie "massiv belastet", so Scherbeitz. Und in Zeiten des Hausärztemangels – in Niedersachsen stünden derzeit 345 Stellen offen und seien gerade in ländlichen Regionen schwer zu besetzen – müsste der Beruf attraktiv gehalten werden. "Eigentlich könnte ich mir vorstellen, das Telemedizinprojekt auch auf die Arbeitstage unter der Woche auszudehnen, aber seine Zukunft sieht derzeit düster aus", sagt Scherbeitz. Das zweijährige Projekt kostet 360.000 Euro. Eine Regelfinanzierung durch die Krankenkassen zeichnet sich nicht ab, hatten die Projektbeteiligten kürzlich berichtet – "und das, obwohl uns fast jeder dafür auf die Schulter klopft", so Scherbeitz.

Die Hoffnung gibt er aber trotzdem nicht auf: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte kürzlich Pläne vorgelegt, um Notfallambulanzen und Ärzte zu entlasten und um Patienten entsprechend ihrer Leiden effektiver zu sortieren. Dazu gehört auch eine engere Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und KV. Möglich also, dass das Telemedizinprojekt später doch noch eine Rolle spielen könnte.