Autofahrer nach Unfall in Delmenhorst in Lebensgefahr CC-Editor öffnen

Ein 64-jähriger Autofahrer erlitt am Montagmorgen offenbar einen medizinischen Notfall hinter dem Steuer und kam von der Fahrbahn ab. Er schwebt in Lebensgefahr. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. An der Thüringer Straße hat am Montagmorgen ein Auto zunächst einen Zaun durchbrochen und ist anschließend frontal gegen eine Hauswand geprallt. Offenbar erlitt der Fahrer einen medizinischen Notfall hinter dem Steuer. Er schwebt in Lebensgefahr.