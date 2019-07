Delmenhorst. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Samstagabend in Adelheide sind der Polizei 185 Fahrzeugführer ins Netz gegangen, die zu schnell unterwegs waren.

Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten am Samstag in der Zeit zwischen 17.30 und 21.30 Uhr die Geschwindigkeit auf der A28 Richtung Bremen, kurz vor der Anschlussstelle Adelheide.

Kontrolliert wurden in dem Bereich, in dem Tempo 100 erlaubt ist, 4010 Fahrzeuge. Die Beamten stellten insgesamt 185 Verstöße fest. 90 Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg. Auf sieben Fahrer kommt ein Fahrverbot von mindestens einem Monat zu.

Mit 181 km/h in die Kontrolle

Trauriger Rekordhalter war an diesem Tag ein junger Mann aus Bremen, der mit seinem Mercedes mit 181 Stundenkilometern unterwegs war. Er muss mit einem Fahrverbot von drei Monaten und einem Bußgeld von 1200 Euro rechnen.