Ganderkesee/Landkreis. Der Landkreis Oldenburg kann sich über frisches Blut freuen: Sechs junge Menschen haben kürzlich ihre Ausbildungen beendet, fünf von ihnen werden im Kreishaus in Wildeshausen verbleiben. Dabei freute sich der Erste Kreisrat Christian Wolf über gute Ergebnisse der Absolventen, heißt es in einer Mitteilung.

Das Dualstudium, das in zwei Studiengängen angeboten wird, haben Landkreisangaben zufolge vier Nachwuchskräfte gemeistert. Den Studiengang Allgemeine Verwaltung schlossen Tobias Heinze aus Wildeshausen und Nina Dierks aus Prinzhöfte an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Hannover ab. Henrike Gardewin aus Oldenburg und Fabienne Lenek aus Ganderkesee absolvierten ebenfalls das Dualstudium. Sie hatten sich bei Ausbildungsbeginn vor drei Jahren für den Studiengang Verwaltungsbetriebswirtschaft entschieden.

Ausbildung auch per Studium

Bereits Ende Juni haben Carolin Glüsing aus Harpstedt und Jessica Deye aus Ahlhorn ihre dreijährige Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten beendet. Neben ihrer praktischen Ausbildung im Kreishaus besuchten sie im Blockunterricht die Berufsschule Wildeshausen sowie das Studieninstitut in Oldenburg.

Darüber hinaus ging die Mitarbeiterin Lena Schäfer aus Wildeshausen Anfang Juni erfolgreich aus dem ersten Angestelltenlehrgang hervor. Sie hat als Seiteneinsteigerin durch den zweijährigen Lehrgangsbesuch die Qualifikation einer Verwaltungsfachangestellten-Ausbildung erlangt. Sie darf sich nun Verwaltungswirtin nennen. Von den Absolventinnen und Absolventen wird Fabienne Lenek zunächst für ein Jahr als Au-Pair nach Namibia gehen, „bevor sie in ihrem Beruf richtig durchstartet“, heißt es vom Landkreis.

Besuchertag beim Landkreis geplant

Wer sich für eine Ausbildung in der Kreisverwaltung interessiert, kann sich den 11. September vormerken. Der Landkreis Oldenburg lädt dann ab 14.30 Uhr zu einem Info-Besuch ins Kreishaus ein. Näheres dazu findet sich im Internet unter www.oldenburg-kreis.de (Suchbegriff: Arbeitgeber Landkreis Oldenburg). Ansprechpartnerin ist Ausbildungsleiterin Beate Jüchter, erreichbar unter Telefon (04431) 85454 oder beate.juechter@oldenburg-kreis.de.