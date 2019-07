Delmenhorst. Mit dem Feuerwehrschlauch reinigen Angestellte eines Abrissunternehmens in Delmenhorst Autos. Mit der Aktion am Wollepark wird auf Beschwerden von Anwohnern reagiert.

Mit einer besonderen Aktion wollte das Abbruchunternehmen Bodo Freimuth aus Cuxhaven am Freitag Wollepark-Anliegern etwas Gutes tun: Arbeiter haben den Nachbarn der Westfalenstraße 8 – der Block wird gerade abgerissen – per Feuerwehrschlauch die Autos gewaschen. Vier Halter machten von dem ungewöhnlichen Service auch Gebrauch und übergaben ihre Autos kurzzeitig der Obhut des Abbruchunternehmens. „Das Angebot wurde nicht so gut angenommen“, bilanzierte Vorarbeiter Stefan Kaminsky mit Hinweis, dass sich der „Dienst“ vielleicht noch herumsprechen müsse. Am Freitag nahm der Vorarbeiter den Schlauch selbst in die Hand.

Anwohner hatten sich über einen Hausmeister beschwert

Der Hausmeister eines der benachbarten Wohnhäuser hatte sich über die Staubentwicklung beim Abbruch und der damit verbundenen Staubschicht auf den Autos der Nachbarn beschwert. Kaminsky zufolge versucht die Firma, Staub beim Abbrechen per Wasserberieselung „so gut wie möglich“ zu verhindern. Mit der Autowäsche wolle die Firma den Nachbarn entgegenkommen. „Natürlich haben wir keine professionelle Autowaschanlage, aber mit dem Schlauch bekommen wir den gröbsten Dreck weg“, sagte Kaminsky.

Nächsten Freitag, 2. August, soll sich die Aktion von 9 bis 13 Uhr am Block der Westfalenstraße 8 fortsetzen.