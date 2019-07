Delmenhorst. Die Mangakünstlerin Izumi Mikami-Rott aus Leer hatte viel zu erzählen. Die Teilnehmer lernten in Delmenhorst auch, ihre eigenen Figuren zu entwerfen.

Bei der Manga-Künstlerin Izumi Mikami-Rott aus Leer konnten die Jugendlichen am Freitag lernen, wie man Mangas zeichnet. Sie bot einen kostenlosen Workshop in der Stadtbücherei an. Die Teilnehmer konnten sich dabei eigene Manga-Figuren und Maskottchen ausdenken, zeichnen und verfeinern. Am Ende konnten die Kunstwerke mit nach Hause genommen werden. Rieke (12), Thies (11) und Neeltje (13) hatten viel Spaß beim Manga-Zeichnen. Die Künstlerin schaute auch mal über die Schulter und gab Tipps zur Gestaltung der Figuren.