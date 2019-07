Delmenhorst. Bundesweit nimmt die Anzahl an Tierbestattungen zu. Auch das Angebot des Delmenhorster Bestatters Axel Schmidt wird immer öfter in Anspruch genommen.

Es ist noch gar nicht lange her, da blieb von Rex nichts mehr als ein Stück Seife. Oder er wurde – mal mehr, mal weniger legal – im Garten unterm Apfelbaum vergraben. Manchmal mit einem Stein als Gedenken, oft nur mit ein paar Veilchen oder Stiefmütterchen, die an die einst so geliebte Existenz erinnerten. Ein Haustier auf dem Friedhof? Für Normalsterbliche war daran lange nicht zu denken.



Schreckliches Bild Grundstein für Idee

Das war auch für Axel Schmidt der Grund, sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Seit 14 Jahren betreibt der 44-Jährige einen Tierfriedhof in Delmenhorst und bietet zusammen mit seiner Frau den würdevollen Abschied vom geliebten Haustier an. „Meine Frau hatte damals eine Schäferhündin, die nach einer Operation nicht mehr auf die Beine kam. Im Garten begraben war für uns damals nicht möglich, also bot mir der Tierarzt an, sie zu ihm zu bringen“, schildert Schmidt. Dort musste der 44-Jährige dann mit ansehen, wie die einst so geliebte Hündin auf einen Lastwagen des Abdeckers geworfen wurde. „Das Bild hat mich nicht mehr losgelassen“, sagt Schmidt. Als er 2004 arbeitslos wird, wagt er sich schließlich an eine für damalige Verhältnisse ziemlich verrückte Idee: Er wollte Tieren einen würdevolle letzte Reise ermöglichen.

Inzwischen wird Axel Schmidt nicht mehr belächelt. „Aus den zu Anfangszeiten einem Tier alle sechs Monate sind heute zu Hochzeiten sechs Tiere in der Woche geworden“, schildert Ehefrau Maren. Immer mehr wollen einen ehrenvollen Abschied vom Haustier, das für viele auch wie ein Familienmitglied war. Dabei stehen den tierischen Bestattungen den menschlichen in nichts nach. Hochwertige Designerurnen, luxuriöse Särge, Grabplatten und sogar Diamanten – aus einem umfangreichen Fundus können Tierbesitzer auswählen, wie sie den treuen Begleiter bestattet sehen wollen. Axel Schmidt: „Die Spaltung der Trauer zwischen Mensch und Hund, die gibt es heute nicht mehr.“ Die Trauer über den Verlust eines Tieres sei vielmehr ausgeprägter geworden.



Angebot wächst bundesweit Laut Bundesverband der Tierbestatter ist die Zahl der Tierbestattungen seit der Eröffnung des ersten Kleintierkrematoriums in München vor mehr als 45 Jahren rasant gestiegen. Inzwischen sind bundesweit mehr als 30 Tierkrematorien und 120 Tierfriedhöfe verzeichnet. Seit 2017 ist auch das Einäschern von Pferden möglich. Das erste Krematorium entstand in Schwäbisch Hall, das erste Norddeutschlands wird jetzt in Blender im Landkreis Verden gebaut.

Särge auf den Friedhof, Urnen nach Hause

Der Großteil von Schmidts Kunden – in erster Linie Hundebesitzer, dicht gefolgt von Katzenfreunden, aber auch Kaninchen-, Papageien- und Reptilienbesitzer – lässt seine meist vierbeinigen Partner einäschern. Einmal die Woche bringt Schmidt die verstorbenen Tiere nach Badbergen bei Osnabrück ins Kleintierkrematorium, eine Woche später kommt ihre Asche, sicher verplompt in einem Kunststoffbeutel, per Post zurück. Die Kosten reichen von 105 Euro für einen Schoßhund bis zu 315 Euro für Riesenrassen. Die Asche – von einem rund 30 Kilogramm schweren Hund bleiben etwa zwei Kilo übrig – füllt Schmidt dann in die auserwählten Urnen.





Anschließend wird der Tierbesitzer informiert. Die bewahren den toten Liebling dann zu Hause im Wohnzimmer auf oder setzen ihn im Garten bei. Auf den Delmenhorster Tierfriedhof können sie nicht. Hier sind nur reine Körperbestattungen möglich.



Angebot spricht sich rum

„Viele wollen nicht, dass ihre Haustiere wie Müll entsorgt werden“, schildert Maren Schmidt. Sogar Bauern, denen oft ein eher nüchterner Bezug zum Tier nachgesagt wird, kämen inzwischen und ließen ihre Hofhunde einäschern. „An sich hat sich unsere Klientel in den vergangenen Jahren nicht verändert. Es hat sich nur mehr herumgesprochen, dass es uns gibt“, sagt Axel Schmidt, der im Hauptberuf Bestatter für Menschen ist.

Eine ganz andere Art der Gedenktafel bieten die Schmidts seit kurzem auch noch für Tierbesitzer an: Wer will, kann von seinem toten Liebling auch noch einen Pfotengipsabdruck in 3D machen lassen. Zusammen mit dem Tiernamen ziert der Abdruck dann eine Tafel aus Holz. Ganz ohne Asche. Aber würdevoll zur Erinnerung allemal.