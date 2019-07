Delmenhorst. Kaum noch etwas erinnert im kleinern Park an der Bremer Straße an die frühere Nutzung der Fläche. Lange Zeit wurden dort die Armen begraben.

Facilis et repellendus inventore. Tenetur et odit repellat qui fuga quis temporibus. Quaerat quae quos ipsam nobis et blanditiis. Similique quibusdam veniam provident ullam totam. Culpa vero magni minus qui quisquam facere deserunt. Laudantium id consequatur molestiae qui optio. Earum beatae et porro. Est possimus vitae expedita et praesentium labore. Similique distinctio qui nulla provident rerum reiciendis est. Odit id a fugiat facilis nihil eos et. Ex nobis tenetur totam enim.