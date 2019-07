Delmenhorst. Vor 150 Jahren wurde der Grundstein der späteren Delmenhorster SPD gelegt. Eine Fahnenweihe markierte im Jahr 1872 einen Meilenstein in der Entwicklung der Sozialdemokratie an der Delme. Bald waren schwere Zeiten zu überstehen.

150 Jahre ist es jetzt her, als 1869 der sogenannte Allgemeine Arbeiterverein Delmenhorst gegründet worden ist. Anhänger von Ferdinand Lassalle sind es gewesen, die hier noch kurz vor der Gründung der großen Werke nach 1871 Fuß fassen konnten. Sie begannen damit, die Proletarier politisch zu orientieren und legten damit den Grundstein zur späteren SPD. Denn immer mehr Lohnarbeiter, die unter schwierigsten sozialen Bedingungen existieren mussten, fühlten sich damals zu den Ideen und Forderungen von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle hingezogen.

Unter staatlicher Beobachtung

Für diese Anhänger des sozialen Fortschritts war es nicht leicht, sich in Delmenhorst zu behaupten. Ihre Versammlungen wurden von den staatlichen Stellen beaufsichtigt, in der bürgerlichen Presse wurde über sie fast nur berichtet, wenn irgendeine Aktion Anstoß erregt hatte. Einen dieser Anlässe hat Anna Elisabeth Oetken einmal so beschrieben: „Vom Allgemeinen Arbeiterverein war ein bekannter Redner, von der Presse als Agitator, socialistischer Wanderprediger genannt, Carl Egon Frohme aus Bremen eingeladen worden. Leider war er verhindert – er saß im Gefängnis. Der Grund: Er hatte in einer Gaststätte am 8. März 1872 auf das in Lebensgröße an der Wand hängende Bild des Kronprinzen von Preußen gezeigt und den Wirt gefragt: Na, wie kommen sie dazu, diesen Spitzbuben...in ihrem Locale zu haben (dk vom 10.5.1872). Stattdessen hatte er empfohlen, eine Büste des Arbeiterführers Lassalle dort aufzustellen. Urteil: drei Monate Gefängnis.“

Bedeutungsschwere Fahnenweihe

1872 ist es dann auch gewesen, dass der Verein eine erste Fahne geweiht hat, eine damals sehr symbolträchtige und bedeutungsschwere Angelegenheit, galt die Fahne doch als Symbol des Zusammenhalts. Sie hat die Verfolgungen unter Bismarck und Hitler überdauert, weil sie beide Male versteckt und zeitweise auf einem Friedhof vergraben worden ist.





Träger der Parteiarbeit sind in jenen ersten Tagen besonders die Zigarrenarbeiter gewesen. Diese veranstalteten neben den politischen Diskussionen auch Feste, wie am 29. August 1875 im Schützenhof. Dazu gehörte ein Umzug und ein abendlicher Ball. Man verfügte damals auch über einen eigenen Gesangverein, die „Concordia“.

Das Jahr 1878 brachte mit dem Verbot der SPD starke Beeinträchtigungen für die Delmenhorster Organisation mit sich. Die Stadtverwaltung sorgte dafür, dass sich offene sozialdemokratische Bestrebungen nicht mehr zeigen konnten. Sie verhinderte ein für den Juni 1878 geplantes neues Fest und untersagte auch eine Versammlung. Die Behörde war stolz darauf, bald nach Oldenburg melden zu können, dass am Orte keine „sozialdemokratischen, sozialistischen oder kommunistischen Vereine“ mehr existierten.



Partei trotzte dem Verbot

Dennoch hat die Arbeit der Partei nie wirklich völlig geruht. In Zusammenarbeit mit den Bremer Genossen zog man Theateraufführungen auf und besuchte illegale Zusammenkünfte. Da bei den Reichstagswahlen noch Anhänger kandidieren konnten, sind deren Stimmenzahlen auch immer angewachsen. Als 1890 Bismarck das Verbot nicht mehr durch den Reichstag brachte, konnte man wieder offen an die Arbeit gehen. Einen ersten überragenden Erfolg errang man 1911 bei den Landtagswahlen, als man sowohl im Wahlkreis Delmenhorst-Nord mit dem Weinküfer Johann Schmidt als auch im südlichen Abstimmungsgebiet mit dem Expedienten August Jordan beide Mandate gewinnen konnte. Bei den Stadtratswahlen hatte sich diese Stärke übrigens schon neun Jahre zuvor gezeigt.

Besonderen Wert hat die Delmenhorster SPD auch immer der Maifeier beigemessen. Zwar war der 1. Mai schon der internationale Kampftag der Arbeiterklasse, aber er war ein normaler Arbeitstag. So blieb nichts anderes übrig, als die Feier auf die Sonntage zu verlegen. Zuerst am 3. Mai 1891 in einem Lokal am Tiergarten mit einem Umzug.