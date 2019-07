Delmenhorst. Die Tafel Delmenhorst wehrt sich gegen Gerüchte, nach denen bei der Lebensmittelausgabe Insekten verteilt worden sein sollen. Der betroffene Stand bleibt geschlossen, solange sich der Tafelgast nicht beim Vorstand meldet.

Die Tafel Delmenhorst wehrt sich gegen Gerüchte, nach denen bei der Lebensmittelausgabe Röhrchen gefüllt mit Insekten verteilt worden sein sollen. Diesen Vorwurf hatte ein anonymer Kunde kürzlich in einer Delmenhorster Anzeigenzeitung geäußert. (Lesen Sie hier: Delmenhorster Tafel sucht verzweifelt nach Helfern.)

Tafel Delmenhorst erhält keine Insekten als Waren

"Das kann nicht von uns gewesen sein, denn wir kontrollieren die Ware jeden Morgen", erklärt die Vorsitzende Walburga Bähre. Zudem würden die Sponsoren – darunter Supermärkte wie Inkoop, Penny und Lidl – solche Waren überhaupt nicht führen. "Es ärgert mich wirklich, dass solche Gerüchte über uns verbreitet werden", so Bähre: "Bei uns würde so etwas weggeschmissen werden." Ein solches Gerücht schade dem Ansehen des gemeinnützigen Vereins. (Lesen Sie hier: Delmenhorster Tafel geht personell verstärkt in die Zukunft.)

Grundnahrungsmittel-Ausgabe bleibt geschlossen

Bislang konnte Bähre allerdings nicht herausfinden, welcher Tafelgast dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. "Ich wünsche mir, dass die Person sich bei mir meldet und wir über das Problem sprechen." Bis der Kunde sich meldet, soll die Grundnahrungsmittel-Ausgabe, an der die Insekten verteilt worden sein sollen, geschlossen bleiben. "Das tut zwar allen Gästen weh, aber ich möchte das klären", sagt Bähre.