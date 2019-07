In einer Wohnung an der Fridtjof-Nansen-Straße hat es in der Nacht gebrannt. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Zwei Bewohner einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Fridtjof-Nansen-Straße in Delmenhorst sind bei einem Feuer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verletzt worden.