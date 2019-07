Delmenhorst. Wer sich als Auswärtiger den Weg durch das Delmenhorster Stadtgebiet sucht, könnte in der Friedensstraße stranden. Dort beobachten Anwohner vermehrt verirrte Auto-, Laster- oder Wohnmobil-Fahrer. Wie kommt es dazu?

Die ruhende Baustelle an der Friedensstraße sorgt offenbar bei zahlreichen Verkehrsteilnehmern von außerhalb für allerlei Verwirrung. Vergleichsweise häufig bemerken Anwohner dieser Tage Auto-, Lastwagen- oder Wohnmobilfahrer mit auswärtigen Kennzeichen, die in östlicher Richtung vor dem Baustellenschild an der Durchgangsstraße im Norden der Stadt hängen bleiben.

Auswärtige "umschlängeln" Baustelle

Der Delmenhorster Ingo Milkus wohnt in direkter Nähe zur Friedensstraße und hat täglich einen guten Blick auf das Geschehen. "Unter anderem drei Reisemobile sind bereits vor der Baustelle gestrandet", sagt er. Diese dürften sich dann durch die anliegenden Siedlungsbereiche schlängeln, bis sie wieder entweder auf die Schönemoorer oder die Stedinger Straße gelangten. Eine weitere Anwohnerin des Baustellenbereichs bestätigt Milkus' Eindrücke auf Nachfrage. "Es wird schon viel gekurvt hier. Gerade wenn Laster sich verfahren. Es ist immer was los."

Der 70-jährige Delmenhorster Milkus vermutet, dass vielen Verkehrsteilnehmern von außerhalb, die sich den Weg durch Delmenhorst suchen, auf ihren Navigationsgeräten die Baustelle an der Friedensstraße gar nicht angezeigt wird. Milkus sieht dabei in erster Linie die Stadt Delmenhorst in der Pflicht, da diese dafür verantwortlich sei, Informationen über Sperrungen im Stadtgebiet auch in entsprechende Dienste einzuspeisen.

Baustopp hält weiter an Anwohner der Friedensstraße müssen weiter mit verirrten Fahrzeugführern von außerhalb rechnen. Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat in dieser Woche keine Entscheidung zum Baustopp der Baustelle gefällt. Das teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit. Ein Anwohner hatte sich per Eilantrag wegen einer Grundwasserabsenkung gegen die Kanalarbeiten gestellt. Das Ende der Arbeiten ist derzeit völlig offen. fred

(Weiterlesen: Groll über Baustopp an der Friedensstraße)

Stadt informiert Navi-Kartenanbieter über Baustellen in Delmenhorst



Auf Nachfrage bestätigt der Fachdienst Verkehr der Stadt zwar die Weitergabe von Baustelleninformationen, sagt aber auch: "Wir kommunizieren Baustellen und deren Umleitungen immer ausreichend." Eine kurze Prüfung auf dem Smartphone zeigt: Über das Programm Google Maps wird die Baustelle sehr wohl angezeigt. Der Problempunkt ist also ein anderer. Der Fachdienst Verkehr sieht ihn unter anderem "bei den Kartendienstleistern für Navigationssysteme, die Baustellen nicht immer einpflegen".

Anzeige Anzeige

Unterschiedliche Systeme, unterschiedlicher Informationsgehalt



Auf Nachfrage erläutert Stefan Kämena aus dem Bereich Verkehr und Technik des ADAC Weser/ Ems, dass unterschiedliche Programme Autofahrern Auskunft über die Verkehrslage erteilen. "Internetgestütze Systeme wie Google Maps oder auch ADAC Maps greifen direkt auf Daten zurück, die Städte und Gemeinde oder andere Behörden zur Verfügung stellen", sagt Kämena. Andere Navigationsgeräte wiederum werden über den Verkehrsfunk mit Daten gefüttert. Kämena nennt den Traffic Message Channel (TMC) als Beispiel, der über das UKW-Signal digitale Daten über Sperrungen an Navigationsgeräte sendet. "Der TMC arbeitet das ab, was in den Radios verwendet wird", so Kämena. Soll heißen: Sperrungen auf Verkehrsadern wie einer Autobahn oder einer Bundesstraße finden eher Berücksichtigung, als die Sperrung einer einfachen Durchgangsstraße einer mittelgroßen Stadt. Kämena: "Dass beim TMC die Baustelle auf der Friedensstraße eine untergeordnete Rolle spielt, ist gut möglich."

Autofahrer verlassen sich oft ausschließlich auf Navi

Der Fachdienst Verkehr übrigens sieht in dieser Sache übrigens die Fahrzeugführer in der Verantwortung. Denn diese nutzten mitunter veraltete Navigationssysteme, die Verkehrsinformationen nicht automatisch aktualisierten. Zudem achteten oftmals Verkehrsteilnehmer nicht auf die Baustellen-Beschilderung und verließen sich "ausschließlich auf ihre Navigation".